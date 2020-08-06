 

Лукашенко – украинцам: Я бы воевал за Крым

06.08.2020, 13:30, Новости дня

Главный редактор украинского новостного сайта «Гордон» Алеся Бацман опубликовала анонс интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко журналисту Дмитрию Гордону.

На своей странице в Facebook Бацман написала: «Для затравки дам вам несколько любопытных цитат президента Белоруссии. (Пересказываю максимально близко к оригиналу).

– Я Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно, когда у него сын погиб.

– Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!

– У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович.

– Никогда с территории Беларуси не придут на Украину россияне.

– «Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?» «Кажется», – ответил мне Шойгу.

– Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем».

Бацман добавила, что это «только вершина заявлений из двух с половиной часового интервью».

Напомним, украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы белорусский президент назвал своего 15-летнего сына Николая «оппозиционно настроенным» человеком и пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «зеленый свет» для экстрадиции участников боев в Донбассе. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Президент Трамп поздравил Анджея Дуду с переизбранием

07.07 / В Кремле отреагировали на новые санкции Лондона

11.07 / Alfa Romeo презентовала модель Montreal

03.08 / Белорусский оппозиционер Цепкало ушел от ответа на вопрос, чей Крым

24.06 / Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

24.07 / Адвокат Ефремова рассказал о попытке сожительницы погибшего добиться статуса потерпевшей

30.06 / Сильный ливень затопил в Варшаве дороги и здания

17.07 / Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного округов, которые граничат с Украиной

28.07 / Стало известно, когда наступит новый ледниковый период на Земле

03.07 / Суд по MH17 отклонил запрос на повторное рассмотрение спутниковых данных НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска