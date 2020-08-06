Совсем архиереи

06.08.2020, 13:29, Разное

Можно ли скомпрометировать верхушку РПЦ, рассказывая о земном богатстве.

Сравнив себя с пророком, патриарх Кирилл призвал паству не верить собственным глазам и ушам, если до них долетают сведения о земном богатстве главы РПЦ. Чем не повод вновь обозреть активы предстоятеля?

Редко какая проповедь Кирилла в последнее время становится «информационным поводом». Но проповедь 2 августа, в день пророка Илии, произнесенная в одноименном московском храме в Обыденском переулке, таким поводом стала.

Вначале патриарх подчеркнул, что говорит «Божью правду», а пророк — это и есть «тот, кто передает людям Божью правду». Затем — взорвал амвон нарочито светской, немного сленговой лексикой: «Бред… Я поднапрягся…» И поведал молящимся, что у него нет 6 млрд долларов, а цель всех публикаций о его имуществе — «скомпрометировать тех, кто правду Божию провозглашает… чтобы народ перестал нас слушать».

Патриарх рассказал о своей беседе с бедным престарелым архиереем, который попросил у него немного денег. «Ну мы же вам перечисляем деньги». — «Да нет, вы из своих помогите». Из повествования следовало, что своих денег-то у патриарха нет… Хотя Кирилл не назвал имени своего собеседника, но по перечисленным им признакам похоже, что им был бывший архиепископ Керченский Анатолий (Кузнецов), которому сейчас 90 лет.

Родом из 90-х Патриарший мерседес бизнес-класса

Описывать имущество Владимира Михайловича Гундяева (официальное, по паспорту, имя патриарха) строго юридически невозможно. Это почти как задаться целью «объективно» оценить активы В.В. Путина или, скажем, Сергея Шойгу. Структура подобной собственности крайне размыта, а грань между личным и «общенародным» часто стирается. Так и в РПЦ — десятки дворцов, роскошных лимузинов, яхты, часы, облачения, другие предметы роскоши вроде бы «принадлежат всей церкви». Но распоряжаться ими может лишь один человек. «РПЦ — это я», — немного перефразируя Людовика XIV, мог бы сказать Кирилл.

Пик публикаций о его богатствах пришелся на конец 90-х — начало нулевых, когда Кирилл еще не был патриархом. В феврале 2012 г. «Новая» подытожила эти публикации.

Напомним лишь несколько ключевых эпизодов.

С 1989 года до самого своего назначения патриархом в 2009-м Кирилл руководил Отделом внешних церковных связей (ОВЦС) патриархата. В 90-е этот отдел замкнул на себя почти все сферы деятельности РПЦ, кроме разве что богослужений и образования.

Сигареты

Первым его крупным коммерческим проектом была возникшая в 1993-м финансово-торговая группа «Ника». Ее вице-президентом стал протоиерей Владимир Верига — коммерческий директор ОВЦС, скончавшийся от коронавируса на Пасху нынешнего года.

С участием группы под видом гуманитарной помощи, без таможенных сборов, в Россию было ввезено несколько млрд сигарет.

Благодаря той афере Кирилл даже получил прозвище Табачный.

Позже, на одной из пресс-конференций, он пытался переложить ответственность на правительство: дескать, ОВЦС не знал, «что же делать: сжечь эти сигареты или отправить их обратно? Мы обратились к правительству, и оно вынесло решение: признать это гуманитарным грузом». Бывший глава Налоговой службы Александр Починок в своем интервью «Известиям» фактически опроверг патриарха. Информацию о табачной афере в СМИ «слили» Национальный фонд спорта и другие конкуренты, потерявшие свои доли рынка.

Патриарх Кирилл на Embraer Legacy 600 стоимостью более $25 млн, принадлежащем владельцу «Русской медной компании» Игорю Алтушкину. Фото: Вова Жабриков / URA.RU / TASSНефть

По линии другой коммерческой структуры, учрежденной РПЦ, — «Международного экономического сотрудничества» (МЭС) — ОВЦС поучаствовал в экспорте нефти, также освобожденном от таможенных сборов. По информации The New Times, только в 1997 году оборот компании достиг $2 млрд.

В совете директоров МЭС Кирилла представлял епископ Виктор (Пьянков), ныне безбедно проживающий во Флориде. Автор фильма телеканала «Дождь» «Папа русский» Сергей Ерженков обнаружил несколько метастаз МЭСа: его бывший гендиректор Виталий Кириллов приобрел для В. М. Гундяева знаменитый пентхаус в Доме на набережной и возглавил фонд «Русская культурная инициатива» в Женеве, где в 1970-е Кирилл начинал свою карьеру на должности представителя РПЦ при Всемирном совете церквей. (Кстати, сейчас эту должность занимает его племянник, протоиерей Михаил Гундяев.)

Со времен служения в Женеве у Кирилла осталось шале в горах, подаренное одной швейцаркой.

Г-н же Кириллов фигурирует в опубликованном швейцарскими спецслужбами докладе, где его фонд подозревается в отмывании денег через нефтетрейдинг.

«Бизнес-шлейф» Кирилла остался во всех местах, где он служил. Так, с 1984 по 2009 год он возглавлял Смоленскую епархию. О. Андрей Кураев утверждает, что до сих пор Кириллу принадлежит «завод по огранке бриллиантов в Смоленске», хотя «сама по себе Смоленская епархия нищая». Историю с этим заводом расследовал в 1999 году «МК». Бизнес-партнером ОВЦС в том деликатном бизнесе была компания «Артгемма», для которой Кирилл добывал лицензии на право работы с драгоценными металлами и камнями и на реализацию готовой продукции. Согласно договору с другими учредителями фиксированная доля прибыли ОВЦС от этого бизнеса составляла 15%.

В 1989 году к Смоленской епархии присоединили отстоящую от нее на сотни километров Калининградскую область. Она до сих пор остается под прямым управлением патриарха. Эксперты объясняют это участием Калининградской епархии в деятельности предприятия «БМВ Русланд», куда вложена часть капиталов МЭС через компанию «Витал».

PR-катастрофа

Вообще-то нынешнее «пророческое» обращение Кирилла к теме собственных богатств стало неожиданностью. Систематические журналистские расследования на эту тему прекратились примерно 8 лет назад, когда патриарх претерпел крупнейшую PR-катастрофу, от которой ни он, ни РПЦ не оправились.

В 2012 году вокруг патриарха разразилось сразу три скандала: выступление Pussy Riot и требование безжалостно покарать «кощунниц», крайне неловкие попытки оправдаться за часы Breguet, которые пыталась «отфотошопить» пресс-служба патриарха, и судебный процесс вокруг пентхауса в Доме на набережной, где, как выяснилось, проживают не то две троюродные, не то три двоюродные сестры патриарха.

2012-й год: на фотографии, выложенной пресс-службой патриарха, дорогие часы Breguet, хорошо видные в отражении столешницы, оказались зафотошоплены

Медвежью услугу Кириллу тогда сослужил пропагандист Владимир Соловьев, который передал миру абсурдную версию патриарха.

Оказывается, попавшие на фото часы у патриарха есть, но он их никогда не надевал!

Тот скандал мало чему научил Кирилла — уже в феврале нынешнего года издание «Открытые медиа» обнаружило у него новые элитные швейцарские часы с украшениями из бриллиантов.

Но самой некрасивой была история с «пыльной» квартирой, затеянная «сестрами». Некая Лидия Леонова, переехавшая с Кириллом в Москву из Смоленска и зарегистрированная вместе с ним в Доме на набережной (ул. Серафимовича, 2), подала в суд на соседа — знаменитого врача-кардиохирурга, бывшего министра здравоохранения, а теперь священника РПЦ Юрия Шевченко.

Якобы при ремонте своей квартиры этажом ниже он сумел покрыть тончайшей нанопылью квартиру патриарха, очищение которой стоит ровно столько же, сколько сама квартира Шевченко.

Предполагается, что таким способом Леонова хотела вдвое расширить собственную жилплощадь. Когда тот же Соловьев предложил патриарху простить соседа, последовал очень неожиданный для христианина ответ: «Простить было бы некорректно».

Сестры, дворцы и бегство капиталов

«Сестры патриарха», попавшие в объектив СМИ в связи с «пыльной» квартирой, — отдельная тема для светской хроники. Официально у Кирилла есть только одна сестра — Елена, которая руководит регентским отделением Санкт-Петербургской духовной академии. Но еще в 70-е, в годы служения ректором этой академии, у Кирилла появилась первая духовная сестра, а в годы служения в Смоленске — вторая, та самая Леонова. В терминологии Владимира Соловьева они являются двоюродными/троюродными.

Однако доцент Санкт-Петербургской академии архимандрит Августин (Никитин) утверждал, что до знакомства с Кириллом Лидия Леонова «трудилась на оборонных предприятиях Смоленска». Часть важного для Кирилла имущества, как утверждают источники из окружения патриарха, помимо «сестер», оформлена на двух молодых епископов: Выборгского и Приозерского Игнатия (Пунина, известен также как Пуфик) 1973 года рождения и Истринского Серафима (Амельченкова) 1985 года рождения (родился, кстати, в Смоленске, куда Кирилл был переведен в 1984-м).

Но простыми квартирами типа пентхауса в Доме на набережной патриарх не пользуется. В его распоряжении — многочисленные роскошные резиденции с эксклюзивной итальянской мебелью и квалифицированным персоналом, охраняемые ФСО (обзор наиболее интересных из них «Новая» делала в прошлом году).

Резиденция патриарха в Геленджике, в реликтовом лесу

Да, они не принадлежит Кириллу по праву собственности, и он не несет обязательств, связанных с их содержанием, но доступ простым смертным, включая епископов, туда закрыт. Очередную патриаршую резиденцию в Пушкине под Петербургом строит Управление делами президента РФ, вкладывая туда миллиарды бюджетных рублей.

Благодаря коронавирусной самоизоляции патриарха общественность чуть больше узнала о загадочном объекте «Скит» — основном месте его проживания под Москвой, на территории Баковского лесничества в Одинцовском районе. В период от Пасхи и до освящения «главного храма» ВС РФ (с 19 апреля по 14 июня) патриарх служил келейно на этом самом объекте, который в официальной хронике стали называть «скит св. Александра Невского». По уставу РПЦ скиты учреждаются при монастырях решением Синода, однако «скит св. Александра Невского» в этих решениях не упоминается. Может быть, он даже не входит в состав Московского патриархата?

Среди других атрибутов роскошной жизни, которые, конечно же, «не принадлежат лично патриарху», — бизнес-джет Gulfstream G450 стоимостью 43 млн долларов, на котором Кирилл до коронавируса летал по стране. Самолет был зарегистрирован в Сан-Марино под номером T7-ZZZ.

Также патриарх летал на Embraer Legacy 600 стоимостью более $25 млн, принадлежащем владельцу «Русской медной компании» Игорю Алтушкину. Часть бизнес-интересов Кирилла раньше связывали с Уралом — в частности, с добычей изумрудов предприятием «УралАсбест».

По земле патриарх ездит на «мерседесе» с кузовом «лимузин» (госномер — с050рм 177) в составе кортежа из машин сопровождения и охраны. В его автопарке еще несколько внедорожников и особенно дорогая его сердцу «чайка», на которой когда-то его, симпатичного юношу, катал митрополит Никодим (Ротов).

Апрель 2020. Фото: Олег Варов / Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси / ТАСС

Возможно, ответы на вопросы о реальном состоянии Кирилла следует искать в истории с неожиданным банкротством в 2016 году банка «Пересвет» — весьма успешного детища РПЦ и Торгово-промышленной палаты РФ, капитализация которого в 2000-е годы возросла в сотни раз («Новая» подробно писала о нем). Он был создан в начале 90-х по инициативе того же Кирилла, и в нем держало свои деньги каждое третье подразделение РПЦ. Кроме того, когда Кирилл стал патриархом, депозиты в банке разместили «Транснефть», РОСНАНО, «Русгидро», аэропорт Пулково, Федеральная пассажирская компания и другие гиганты.

Банк славился осторожной кредитной политикой, и вдруг 5 октября 2016 года начал выдавать в огромных количествах высокорискованные кредиты структурам, не имеющим активов и зарегистрированным в офшорах.

По сведениям авторитетного агентства Fitch, у части этих организаций были признаки аффилированности с представителями менеджмента банка. А уже 13 октября исчез глава правления банка Александр Швец. Всего из этого финансового учреждения было выведено около 5 млрд долларов — и кто был реальным бенефициаром той нехитрой аферы, остается только гадать.

Кому все достанется?

Вообще, в Евангелии Иисус призывает: «Не собирайте себе сокровищ на земле» (Мф., 6:19). Казалось бы, совсем уж буквально этот призыв относится к монахам, которые дают обет нестяжания и не имеют прямых наследников (по идее). Проповедь Кирилла о 6 миллиардах о. Андрей Кураев назвал «очень серьезной PR-ошибкой», поскольку жизнь Кирилла проходит на виду и слишком контрастно ее несоответствие проповеди.

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