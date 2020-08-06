 

Россиянина разыскивают по делу о взрыве в Бейруте

06.08.2020, 13:23, Разное

Службы безопасности Кипра разыскивают россиянина Игоря Гречушкина по делу о ЧП в Ливане. Предположительно, его корабль с аммиачной селитрой мог взорваться в Бейруте.

Как сообщает URA.ru, судно Гречушкина Rhosus перевозило около 2 750 тонн опасного вещества из Грузии в Мозамбик. Корабль пришвартовали в Бейруте из-за технических проблем. Позднее власти Ливана конфисковали судно и груз. Бизнесмен оставил команду и покинул страну.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Бейруте вечером 4 августа. По предварительной версии, причиной стало ненадлежащее хранение селитры. В результате 135 человек погибли, более пяти тысяч получили травмы. Десятки зданий и автомобилей были повреждены.





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