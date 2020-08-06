Китай заявил, что не собирается становиться «вторыми США»

06.08.2020, 13:20, Новости дня

Глава китайской дипломатии раскритиковал США за попытки начать новую «холодную войну» между двумя крупнейшими экономиками мира, отметив, что его страна «не намерена становиться вторыми США».

В интервью государственному информагентству «Синьхуа» член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И заявил, что «сегодняшний Китай – это не бывший Советский Союз».

«Мы не намерены становиться вторыми США. Китай не экспортирует идеологию и никогда не вмешивается во внутренние дела других стран», – сказал он.

Напряженность в отношениях США и Китая в последние месяцы усилилась в связи с такими вопросами, как торговля, права человека и подъем китайских технологических компаний, что вынудило Китай заявить, что отношения достигли самой низкой точки за несколько десятилетий.