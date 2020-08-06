Лукашенко пригласил прокуроров России и Украины для обсуждения дела задержанных россиян

06.08.2020, 13:20, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг поручил генеральному прокурору пригласить в Минск его коллег из России и Украины, чтобы урегулировать дело о группе предполагаемых российских наемников, задержанных на прошлой неделе.

Об этом сообщает белорусское информагентство БЕЛТА.

Украина потребовала экстрадировать задержанных в связи с их предполагаемым участием в боевых действиях на востоке страны.

Россия отказалась признать, что задержанные являются наемниками, назвав их сотрудниками частной охранной фирмы.

Лукашенко призвал генеральных прокуроров трех стран изучить международные договоры и соглашения Беларуси с Россией и Украиной, а также белорусские законы.

«Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация — на стол. Втроем решите», – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси предостерег от политизации возникшей ситуации.

«Нам не надо спектакли – ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями… Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», – заявил Лукашенко.