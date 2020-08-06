 

Мужчину арестовали по подозрению избиении до смерти шестилетнего сына

06.08.2020, 13:16, Новости дня

Арестован мужчина, подозреваемый в избиении до смерти собственного шестилетнего сына в Подмосковье, информирует Следственный комитет.

«По ходатайству следственных органов ГСУ СК РФ по Московской области в отношении обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его 6-летнего сына (ч. 4 ст. 111 УК РФ), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в среду в Московской области мужчину заподозрили в избиении малолетнего сына до смерти, на теле мальчика нашли следы и кровоподтеки от 20 ударов.

Сам отец заявил, что ребенок якобы упал с лестницы, таким образом получив множественные травмы.





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