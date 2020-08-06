Марина Геворкян назвала преимущества конкурса ИРИ для интернет-проектов

06.08.2020, 13:16, Новости дня

«Мы занимались творчеством, не сталкиваясь с цензурой и спонсорскими интеграциями. И благодаря этому конкурсу запустили именно те проекты, которые хотели», – сказала газете ВЗГЛЯД автор проекта «Ее голос» Марина Геворкян, комментируя итоги второй волны конкурса интернет-проектов, организованного АНО «Институт развития интернета» (ИРИ).

«Мы небольшое независимое медиа, которое не принадлежит ни крупному бизнесу, ни государству. Живем исключительно на доходы от рекламы», – рассказала одна из победительниц конкурса, генеральный директор проекта «Сноб» Марина Геворкян.

По ее словам, благодаря конкурсу у них появилась возможность запустить свой Youtube-канал, причем сделать его «не на коленке, а качественно». «В условиях коронавируса для нас это стало уникальным шансом и возможностью реализовать задуманное», – добавила собеседница.

«Мы хотели переложить наш проект Made in Russia («Сделано в России») в видео-формат, и тем самым выйти на молодую аудиторию в возрасте до 30 лет. Затем мы подали заявку и победили в первой волне. Во второй волне конкурса мы тоже добились победы с проектом «Ее голос». Суть проекта – серия коротких видео-зарисовок о женщинах в возрасте до 30 лет, которые состоялись в личностном и профессиональном плане», – отметила Геворкян.

«Таким образом конкурс помог нам запустить именно те проекты, которые мы хотели. Мы занимались исключительно творчеством, не сталкиваясь с цензурой и спонсорскими интеграциями. На мой взгляд, конкурс ИРИ – это идеальная стартовая площадка для творческих людей в сфере медиа. И за это мы благодарны организаторам конкурса», – заключила Геворкян.

Ранее стало известно, что победителями конкурса на создание интернет-контента для молодежи стали 85 проектов. Их утвердил наблюдательный совет конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета» под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Это уже второй отбор заявок в этом году. Нынешние проекты отобраны из более чем четырех сотен заявок в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в СМИ».

Прием заявок второй волны конкурса ИРИ проходил с 20 апреля по 20 мая 2020 года. Всего участниками было подано 422 заявки из них до экспертизы допущено 299.

К экспертизе были привлечены сотрудники как крупных профильных компаний, так и только начинающих завоевывать рынок. Среди них – представители телекомпаний, крупнейших информационных агентств и интернет-СМИ, профессиональных гильдий, российских аудиовизуальных сервисов, творческих союзов, разработчики видеоигр, продюсеры, режиссеры, члены общественных организаций и вузов, блогеры.

Оценка проектов проходила по трем главным критериям: качество контента, охват и реакция аудитории, сметная стоимость производства. При разработке методики отбора учитывались лучшие практики Фонда президентских грантов.

Тематические направления второй волны – «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!».