 

Путин призвал Мутко быть аккуратным с ипотечным кредитованием через облигации

06.08.2020, 13:16, Новости дня

Президент Владимир Путин на встрече с гендиректором акционерного общества ДОМ.РФ Виталием Мутко попросил быть очень аккуратными с ипотечным кредитованием через выпуск облигаций.

Мутко рассказал главе государства о доступности ипотечного кредитования через выпуск облигаций. Он отметил, что ДОМ.РФ начал разрабатывать этот механизм четыре года назад и эмитировал по 500 млрд рублей облигаций.

«Но потенциал очень высокий. Мы исходим из того, что если до 2024 года нам нужно около 20 триллионов денег в стройке (15 трлн дадут банки по кредитованию), то второй источник привлечения инвестиций – через облигации», – сказал Мутко, слова которого приводятся на сайте Кремля.

«Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать», – отметил Путин.

Мутко заверил, что «Центральный банк очень серьезно контролирует».

Ранее по поручению президента Владимира Путина была внедрена новая программа ипотеки с господдержкой, она заработала в конце апреля. В середине июня вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что российское правительство рассмотрит возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита – до 30 лет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать новая госпрограмма и кому она поможет улучшить свои жилищные условия.

Что касается «обычной», не льготной ипотеки, то уже в мае средняя ставка по таким кредитам снизилась до 7,4%. По оценке правительства, к концу нынешнего года ставки по ипотеке в России могут опуститься до 7% и даже ниже благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов.





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