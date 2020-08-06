Свидетель рассказал, как Ефремов проводил время до ДТП

06.08.2020, 13:08, Новости дня

Артист Михаил Ефремов в день ДТП дважды заходил в бар Ulysse в Плотниковом переулке до аварии, сообщил сотрудник заведения Кирилл Пухов на заседании Пресненского суда.

«В тот день Михаил Олегович дважды заходил в наше заведение – днем и вечером. Днем я проводил его до дома, так как мне показалось, что он находился в состоянии опьянения», – сообщил Пухов, передает ТАСС.

Ранее другой свидетель Владислав Женжебир заявил в суде, что лично видел, как Ефремова выводили с водительского места его машины после ДТП.

Гособвинитель в ходе заседания суда зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле Ефремова нашли гашиш и гашишное масло после смертельной аварии.

Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что найденные у Ефремова в автомобиле после аварии наркотические средства не принадлежали его подзащитному.

Также он заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП.

Сам Ефремов в ходе заседания суда заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».