Онищенко оценил необходимость ужесточения требований к доставщикам еды

06.08.2020, 13:08, Новости дня

Ситуация с доставкой продуктов неоднозначная, поэтому не стоит торопиться вводить радикальные меры, а нужно попытаться найти другие пути решения, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, комментируя недовольство АКИТ к новому проекту санитарно-эпидемиологических требований.

Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработал новый проект санитарно-эпидемиологических требований, согласно которым продукты питания и бытовую химию нельзя будет перевозить на одном автомобиле. В связи с этим в Ассоциации компаний интернет-торговли сообщили, что тогда придется сильно увеличить стоимость доставки.

«Понятно, что существует малый бизнес, который имеет в распоряжении только оду маленькую газельку, на которой и перевозит продукты питания и бытовую химию. Но если рассуждать как потребитель, то стоит обратить внимание на то, что разная химия имеет определенный запах, которым в одном автомобиле за какое-то время может пропитаться и еда. То есть она уже станет непригодной для употребления», – говорит Онищенко.

Он объясняет, что в таком случае стоит предусмотреть правильную упаковку для продуктов и химии, которая не сможет пропускать различные запахи, вредные вещества и так далее. Например, одна из компаний мясных продуктов использует «лоток с модифицированной газовой средой», что позволяет не только сохранить свежесть продукта на более длительный срок, но и защитить его от посторонних запахов, повреждений при транспортировке и так далее.

По его словам, нужно понимать, что данный проект образовался не на пустом месте, а из-за необходимости.

«То есть здесь нужно будет с двух сторон идти: тех, кто устанавливает правила и тех, кто их должен исполнять. Не стоит спешить вводить радикальные меры, а нужно все изучить, обсудить, рассмотреть какие-то альтернативы. То есть к новым требованиям все равно нужно готовиться, другой вопрос, как реализовать их с наименьшими потерями и с одной, и с другой стороны. Потому что здоровье граждан – превыше всего», – считает Онищенко.

Также в качестве альтернативы, депутат предлагает разрешить перевозку продуктов и химии в одном автомобиле, если будут предусмотрены специальные разделители.