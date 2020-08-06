 

Зеленский о назначении Кравчука в ТКГ: Возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек

06.08.2020, 13:05, Новости дня

Первый президент Украины Леонид Кравчук – мудрый и образованный человек, поэтому он был назначен новым главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом 6 августа на брифинге в Часовом Яру заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент “ГОРДОН”.

“У нас было несколько кандидатур. Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, который пользуется авторитетом по всей Украине. И на временно оккупированной части. Это очень важно для председательствующего украинской стороны в ТКГ”, – подчеркнул Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

6 августа Зеленский сообщил, что в ТКГ с украинской стороны также войдут первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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