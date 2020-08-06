Ученые рассказали, почему у детей развивается любовь к просмотру телевизора

06.08.2020, 12:53, Разное

Ученые выяснили, почему у детей младше одного года может возникнуть пристрастие к просмотру телевизионных передач. Результаты исследования сотрудники Университета Восточной Англии и Лондонского университета Бирбек опубликовали в издании Infancy.

Специалисты изучили активность мозга у пятидесяти 10-месячных детей. Респондентов они подключили к электроэнцефалографу, а затем включили им телевизор. В видеоряд предварительно вставили чередующиеся белые и черные квадраты, чтобы проверить реакцию на их появление.

По словам сотрудника Школы психологии Университета Восточной Англии Теодора Глига, лишь часть детей реагировала на появление вставок. Но данные результаты показывают, что у каждого ребенка имеется свой темперамент. Наиболее любопытные дети усваивают информацию из окружающего мира даже в таком возрасте. У них наблюдаются высокие когнитивные способности и повышенная концентрация внимания. Поэтому они могут быстро привыкнуть к просмотру телевизора.