 

МЧС РФ развернуло мобильный госпиталь в Бейруте

06.08.2020, 12:53, Новости дня

Специалисты МЧС развернули аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» в Бейруте для оказания помощи пострадавшим от мощного взрыва, заявили в пресс-службе ведомства.

«В районе стадиона сотрудники МЧС РФ развернули аэромобильный госпиталь, сейчас завершается установка необходимого оборудования», – сообщили ТАСС в МЧС.

Тем временем в Бейрут прибыл четвертый самолет МЧС РФ со специалистами отряда «Центроспас» и специальной техникой. РФ планирует направить еще один борт в пострадавший город.

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как плавучая бомба разрушила экономику Ливана. 





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