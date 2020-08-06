Женщина в черном: Анджелина Джоли на прогулке с сыном Ноксом

06.08.2020, 12:45, Разное

Анджелина Джоли продолжает активно пропагандировать ношение защитных масок и соблюдать социальную дистанцию во время своих появлений на улице. Не так давно актриса летала на частном борту по делам, но даже в аэропорту Лос-Анджелеса, выходя из личного джета, не сняла главного аксессуара этого лета. Вот и несколько часов назад, во время прогулки с 12-летним сыном Ноксом по району Лос-Фелис, Анджелина вновь надела на лицо маску черного цвета, в тон к свободному сарафану. Нокс выбрал для прогулки тот же цвет, что и мама, а вот маску надел белого цвета.

Анджелина Джоли на прогулке с сыном Ноксом Строго соблюдавшая режим самоизоляции Джоли начала выходить со своим детьми “в свет” лишь в последние месяцы. Как правило, актриса отправляется с ними в ближайший парк или магазин. Еще одна практически еженедельная рутина в новом образе жизни Анджелины – постоянные визиты ее бывшего супруга Брэда Питта, мотоцикл которого папарацци то и дело замечают рядом с ее особняком. Если верить недавним сообщениям американских СМИ, Джоли наконец полноценно наладила отношения с Питтом (впрочем, из-за пандемии пара все еще не может завершить бракоразводный процесс). Напомним, в 2016-м, всего через два года после свадьбы, Анджелина подала на развод с Брэдом. Актеры прошли через длительный бракоразводный процесс, споры по поводу опеки над детьми и постоянные обвинения в адрес друг друга в прессе. Но, кажется, все эти трудности позади, и четыре года спустя пара наконец пришла к единому мнению по поводу воспитания своих шестерых детей и больше не враждует друг с другом. Об этом стало известно благодаря изданию People.

Им определенно нужна была помощь, чтобы определиться с вопросами опеки и чтобы Брэд снова смог стать полноценным отцом для своих детей. И теперь, когда и сами дети подросли, вопрос их расставания уже не стоит так остро. На то, чтобы прийти к этой точке, у них ушло много времени и часов семейной терапии. Теперь младшие дети постоянно гостят то у отца, то у матери, и Брэд обожает проводить с ними много времени. Он стал намного счастливее,

– сообщил анонимный источник журнала. Впрочем, недавно также стало известно, что с сыном Мэддоксом Питт до сих пор не смог нормально наладить общение. Но, судя по регулярно припаркованному у дома Джоли железному коню Питта, актер активно работает над тем, чтобы исправить эту ситуацию.