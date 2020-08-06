 

Россиян предупредили о сильном подорожании доставки продуктов

06.08.2020, 12:43, Разное

Новый проект Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению не устроил Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Организация направила негативный отзыв главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

В АКИТ считают, что из-за нововведений стоимость доставки продуктов может вырасти вдвое, передает Life. Президент компании Артем Соколов напомнил, что сейчас услуга обходится в 300-350 рублей.

Он пояснил, что фирмы пытаются удешевить доставку за счет расширения ассортимента. Соколов подчеркнул, что контакт между бытовыми и пищевыми продуктами и так исключен, потому что они лежат в разных секциях автомобилей.

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Публикация от Рынок Михайловский Тюмень (@rynok_mikhaylovsky) 5 Авг 2020 в 3:53 PDT

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко назвал новые требования чрезмерными. В Роспотребнадзоре рассказали, что при совместной перевозке есть риск загрязнения продуктов питания веществами, которые могут вызвать аллергическую или токсическую реакцию.





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