 

Лукашенко признался Гордону в оппозиционных взглядах сына

06.08.2020, 12:43, Разное

Журналист Дмитрий Гордон с гордостью заявил о том, что Александр Лукашенко дал первое в своей жизни интервью для канала на видеохостинге “Ютуб”. По всей видимости, это должно свидетельствовать о том, что белорусский президент стал ближе к народу.

Однако реалии говорят об обратном: ближе к дате президентских выборов Лукашенко все жестче подавляет протестную активность, обесценивая волеизъявление граждан. Так или иначе, Гордон считает, что белорусский лидер является знаковой фигурой своего времени. Журналист не упустил возможности узнать у “последнего диктатора Европы” то, что ранее огласке не предавалось.

Гордон поведал телеканалу “Украина 24”, что в ближайшее время он обнародует несколько фрагментов интервью, после чего выйдет полноценный смонтированный материал. Подогревая интерес к премьере, журналист пересказал некоторые любопытные моменты из беседы.

Например, по его словам, младший сын политика Николай придерживается оппозиционных взглядов. Белорусский главнокомандующий сообщил, что парень много ездит с ним по странам и общается с разными людьми, поэтому у него уже сформировалась своя система ценностей. Лидер Белоруссии добавил, что не хотел бы видеть Николая на посту президента.





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