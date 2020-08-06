Названы самые популярные у россиян зарубежные поставщики вин

06.08.2020, 12:30, Новости дня

Самыми популярными у россиян иностранными винами оказались напитки из Италии, Испании, Грузии, Франции и нескольких других стран, исследование винного рынка проводило Роскачество.

«Эксперты назвали десять самых популярных среди россиян стран-поставщиков тихого вина с защищенными географическими индикаторами (импортное вино ЗГУ занимает в общем объеме рынка порядка 26%). По каждой стране были выявлены вина – лидеры по объему поставок в Россию в разных категориях», – цитирует РИА «Новости» сообщение организации.

Самыми популярными поставщиками тихих вин в Россию оказались Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Самым популярным поставщиком игристых вин также оказалась Италия (75%), за ней идут Испания, Франция, Абхазия, Португалия.

Одним из крупнейших стран-поставщиков, которые ввозят наиболее дорогое вино, оказалась Франция (больше 4 долларов за литр), на втором месте – Грузия (3,19), наиболее дешевое вино в Россию приезжает из Молдавии (1,7).

«С учетом логистических издержек и импортных пошлин европейскому поставщику сложно обеспечить низкую цену на свою продукцию в России. Тогда как проведенное Роскачеством исследование отечественного вина доказало, что качественные российские вина могут быть представлены даже в категории до 250 рублей», – отметили в Роскачестве.

В исследовании использовались данные о продажах вина, данные Центра оценки потребительского поведения Роскачества, данные ФТС, Минсельхоза и Росалкогольрегулирования.

В 2019 году ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила продлить до полуночи время продажи отечественного вина. Таким образом предлагается повысить популярность российских напитков.