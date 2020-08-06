Ученые обнаружили лекарственные растения, эффективные против коронавируса

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06.08.2020, 12:30, Разное

Специалисты из Индии проверяли 51 растение на воздействие на коронавирус. Результаты опубликовали в издании Phytotherapy Research.
Исследователи объясняют, что растения оказывают влияние на белки вируса, поэтому их можно использовать в лечении COVID-19. Ученые изучали 51 растение, в том числе имбирь, чеснок, алоэ, зеленый и черный чай, харитаки, для понимания их действия на коронавирус. Эффективность в борьбе с Covid-19 показали зеленый и черный чай, харитаки, которые имеют ингибирующий потенциал против 3CLpro, белка SARA-Co-V-2. Блокирование ферментативной активности помогает остановить повторение вируса в клетках и защищать от коронавируса.

Специалисты полагают, что нужны дополнительные опыты, чтобы понять роль биоактивных компонентов в этих растениях. Это поможет найти молекулярную основу ингибирования и приблизить создание лекарств.





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