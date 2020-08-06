 

Участников «Нового величия» признали виновными в создании экстремистского сообщества

06.08.2020, 12:30, Новости дня

Участники «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме, такое решение принял Люблинский суд Москвы.

Суд в четверг начал оглашение приговора семерым участникам сообщества «Новое величие», их признали виновными по делу об экстремизме, передает ТАСС.

По версии следствия, обвиняемые планировали захватить власть в РФ с помощью государственного переворота. Подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им «подсказали» внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В ходе прения сторон 14 июля обвинение запросило для фигурантов три реальных срока заключения и четыре условных.

В числе подсудимых – семеро человек. Это Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, они содержатся под стражей. Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин находятся под домашним арестом. Еще один обвиняемый, Сергей Гаврилов, бежал за границу.

Другим участникам сообщества Рустаму Рустамову и Павлу Ребровскому, признавшим вину, уже вынесли приговор. Рустамов получил условный срок, Ребровский – реальный. Ребровский отказался от своих показаний, его дело направили на пересмотр.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».





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