 

Захарова указала на недоказанность вины задержанных в Белоруссии россиян

06.08.2020, 12:30, Новости дня

Вина задержанных в Белоруссии россияне не доказана, они должны вернуться на родину, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Еще раз повторяем. Вина задержанных в Белоруссии граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что генеральным прокурорам Белоруссии, РФ и Украины нужно собраться и вместе во всем разобраться. «Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет», – сказал он.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. 

Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами. Белоруссия уже передала Украине список задержанных, при этом Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений. Кроме того, он поручил пригласить в республику генпрокуроров РФ и Украины в связи с задержанием под Минском более 30 россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Украина и Молдова обсудили противодействие влиянию России

25.06 / В Кремле напомнили дипломатам США о недопустимости пропаганды гомосексуализма среди детей

28.06 / США, Израиль, Молдова. Шмыгаль назвал страны, которые предоставили помощь страдающей от наводнений Украине

04.08 / В Беларуси объявили военные сборы, они начнутся через два дня после выборов президента

28.07 / Объем онлайн-торговли в Москве вырос в 3,5 раза

08.07 / Цыгане напали на семью в Брянске из-за замечания о стае собак

23.07 / Гонорар за полнометражный мультфильм мы с Дахно потратили на стол, который накрыли в честь окончания двухлетней работы

19.07 / «Локомотив» обеспечил себе второе место в чемпионате РФ по футболу

01.07 / Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию

28.07 / Ким Чен Ын счел ядерное оружие гарантией мира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска