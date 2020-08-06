 

Смартфон Realme C12 получил аккумулятор емкостью 6000 мА•ч

06.08.2020, 12:30, Разное

Новое флагманское устройство подготовила к выходу на рынок компания Realme. Realme C12, кроме актуального оснащения, получил мощный аккумулятор на 6000 мАч.
Стоит отметить, что и предыдущее устройство линейки также обладало высокими показателями емкости батареи. Однако в новинке она на 1000 мАч больше, что стало своеобразной изюминкой аппарата. При этом Realme C11 мог также похвастаться демократичным ценником в 100 долларов США, что обеспечило ему огромную популярность и рекордные продажи.

Информация об устройстве нового поколения данного семейства опубликована на ресурсе местного регулятора NBTC. Подробности выхода новинки, а также ее стоимость станут известны ближе к официальной презентации устройства. Исходя из обнародованной информации, зарядка в девайсе с батареей в 6000 мАч останется, как и в предыдущем, 10-ваттная. Остальные характеристики пока не известны, однако они должны быть более продвинутые, чем у версии под номером 11.

Так, в прежнем аппарате Realme C был 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с HD+, работал он на однокристальном системном чипсете MedaTek Helio G35, дополненном 2-гигабайтным модулем оперативной памяти. Флэш-накопитель для хранения контента здесь равен 32 гигабайтам, есть также возможность увеличить емкость за счет MicroSD. В качестве ОС установлена десятая версия Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI. Для фото и видео производитель предусмотрел основную двойную камеру на 2 и 13 мегапикселей и 5-мегапиксельный селфи-объектив.





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