 

Гордон опроверг слухи о болезненном состоянии Лукашенко: Веселый, хорошо выглядит

06.08.2020, 12:23, Разное

В последнее время СМИ тиражируют слухи о том, что у Александра Лукашенко есть определенные проблемы со здоровьем. Например, во время обращения к парламенту и народу президент вытирал пот со лба, местами ему было трудно говорить.

Одному из передовых белорусских телеканалов даже пришлось вырезать фрагменты с платком из эфира. Некоторые предположили, что на самочувствие Лукашенко влияет тревожная политическая обстановка в стране.

Гордон, который на днях записал большое интервью с Батькой, оценил, насколько появившаяся информация соответствует действительности. По словам журналиста, президент выглядит хорошо. Он отметил, что у Лукашенко очень крепкое рукопожатие.

Украинский ведущий добавил, что политик не выглядел уставшим даже после почти трех часов непрерывной беседы. Лукашенко был бодрым, активно отвечал на вопросы, раскрыл большое количество информации. “На мой взгляд, он абсолютно здоров”, – резюмировал Гордон.

Стоит отметить, что интервью с Лукашенко выйдет в самое ближайшее время. Гордон пообещал, что сначала покажет несколько фрагментов новой фундаментальной работы.





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