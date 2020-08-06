 

Что произошло за ночь 6 августа

06.08.2020, 8:17, Разное

Коротко.

  • Члены ОНК Москвы, которая занимается проверкой мест принудительного содержания, сообщили о захвате своего офиса в Крапивенском переулке. По словам ее секретаря Алексея Мельникова, вечером «неизвестные люди крепкого телосложения», представившиеся новыми арендаторами здания, отказались пускать членов комиссии в помещение. Полиция же ничего не предприняла для помощи им, добавил он.

  • В Новокузнецке и еще четырех городах Кузбасса вновь закрыли ТЦ, рестораны (возможна работа на вынос), салоны красоты и все магазины, кроме продуктовых и аптек. Также отменили спортивные мероприятия, кроме трех игр чемпионата РФ по регби в Новокузнецке, которые пройдут без зрителей. Эти ограничения будут действовать до 20 августа. В правительстве области объяснили это ускорившимися темпами развития коронавируса.

  • Госдепартамент США опубликовал доклад о методах российской пропаганды за рубежом. Среди пяти «столпов» там называются официальные заявления чиновников, государственные СМИ, а также пророссийские издания и НКО без прямого госфинансирования, «фабрики троллей» в соцсетях и кибератаки. Российское посольство назвало его помехой сотрудничеству.

  • Власти Турции, с 1 августа возобновившей авиасообщение с Россией, уточнили, что рост заболевших коронавирусом, о котором накануне заявил министр здравоохранения, наблюдается в крупных городах, а не на курортах. В районе, куда входит провинция Анталья, за последнюю неделю число новых заражений вовсе уменьшилось до 59, заверили в Минздраве страны.

    • Источник: Новая газета





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