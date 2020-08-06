Что произошло за ночь 6 августа

Коротко.

Члены ОНК Москвы, которая занимается проверкой мест принудительного содержания, сообщили о захвате своего офиса в Крапивенском переулке. По словам ее секретаря Алексея Мельникова, вечером «неизвестные люди крепкого телосложения», представившиеся новыми арендаторами здания, отказались пускать членов комиссии в помещение. Полиция же ничего не предприняла для помощи им, добавил он.