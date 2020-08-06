Фирменная оболочка Huawei EMUI 11 получит функцию FM-радио

06.08.2020, 12:17, Разное

Huawei намерена вернуть своим смартфонам утраченную ранее функцию в фирменной оболочке. Вместе с другими полезными опциями, которые представят во время официальной презентации, EMUI получит FM-радио.

Возможность пользоваться встроенным приложением для прослушивания FM-станций исчезла в предыдущей, десятой, оболочке EMUI. Тогда такой шаг объяснялся невысокой востребованностью данной возможности смартфона у пользователей. Однако в новой прошивке для самой актуальной версии операционной системы Android руководство китайского IT-гиганта решило снова предложить покупателям радиосвязь в данном диапазоне.

Пока нет данных относительно полного списка новшеств, которые предусмотрела Huawei для нового поколения EMUI. Однако известно, что разработчики компании уже начали бета-тестирование радио-программы для смартфонов. Причиной возврата к формату FM стали неоднократные обращения поклонников девайсов от Huawei с просьбой вернуть радиомодуль в «умные телефоны».

Официальное анонсирование новой прошивки намечено на сентябрь. Тогда же, в рамках конференции HDC 2020, представят и другие подробности оболочки для ОС Android. Кроме того, именно на данном мероприятии китайский производитель представит новую модификацию своей фирменной операционной системы для смартфонов и планшетов HarmonyOS 2.0.