Свидетель рассказал о моменте ДТП с участием Ефремова

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06.08.2020, 12:16, Новости дня

Свидетель Владислав Женжебир сообщил в Пресненском районном суде, что лично видел, как артиста Михаила Ефремова выводили с водительского места его машины после ДТП на Садовом кольце в Москве.

Женжебир рассказал, что ехал за джипом Cherokee, «водитель которого дважды создавал аварийные ситуации»: сначала резко остановился перед машиной свидетеля, а потом «вылетел на встречку и столкнулся с «Ладой», передает ТАСС.

«Я затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он был в пиджаке. Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов», – добавил он.

Другая свидетельница сообщила, что Ефремов после ДТП сидел на заднем сиденье своего автомобиля и курил. По ее словам, с заднего сиденья его выводили сотрудники ГИБДД.

Она подчеркнула, что несколько очевидцев сказали ей, что в момент аварии Ефремов был за рулем.

В четверг Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы для участия во втором судебном заседании по существу уголовного дела по факту ДТП. Заседание началось с 40-минутной задержкой из-за опоздания адвоката артиста Эльмана Пашаева.

Ранее гособвинитель в ходе заседания суда зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле Ефремова нашли гашиш и гашишное масло после смертельной аварии.

Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что найденные у Ефремова в автомобиле после аварии наркотические средства не принадлежали его подзащитному.

Также он заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП.

Сам Ефремов в ходе заседания суда заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».





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