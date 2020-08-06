Священники помолились о дожде в российском регионе

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06.08.2020, 12:16, Новости дня

В Курганской области священнослужители Южного церковного округа совершили молебен о даровании дождя в Половинском районе, сообщила пресс-служба Курганской епархии.

«Все священники благочиния 4 августа собрались возле маленького храма в селе Половинное. Затем с иконами и хоругвями выехали на поля агрохолдинга «Кургансемена». Вместе с представителями агрохолдинга на поле, засеянном рапсом, мы соборно отслужили молебен о даровании дождя», – сообщил иерей Константин Балин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что подобные молебны – действенная мера, она, по его словам, встречается не редко в церковной практике.

«В дореволюционные времена было принято после Пасхи обходить крестным ходом поля, чтобы год был урожайным», – добавил священнослужитель.

Отмечается, что в Курганской области на данный момент установилась сухая и жаркая погода. С 4 августа в регионе запрещено посещать леса.

В феврале в храмах Крыма начали проводить молебны о ниспослании дождя, поскольку запасы водохранилищ к тому моменту подходили к концу.





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