Facebook впервые удалил видео Трампа за утверждение, что дети не болеют COVID-19

06.08.2020, 12:10, Новости дня

Компания Facebook впервые удалила пост избирательного штаба Трампа, ссылаясь на свою политику в отношении дезинформации о коронавирусе, пишет The New York Times. На опубликованной видеозаписи президент заявлял, что у детей якобы «крепкая иммунная система» и поэтому они «практически невосприимчивы» к коронавирусу, хотя большинство экспертов не поддерживают такую теорию.



Reuters

В среду Facebook впервые удалил пост предвыборного штаба президента Дональда Трампа за распространение недостоверной информации о коронавирусе: в опубликованной видеозаписи глава государства утверждал, что у детей якобы есть иммунитет к этой болезни, пишет The New York Times. Ранее популярная соцсеть уже убирала рекламу и посты предвыборного штаба за нарушение других правил, в частности, использование нацистской символики.

Как рассказывает издание, опубликованное видео является отрывком из интервью с Дональдом Трампом, которое он дал во вторник телеканалу Fox News. В нём президент настаивал на открытии школ этой осенью и утверждал, что дети «практически невосприимчивы» к коронавирусу. «Каким-то образом у них намного более крепкая иммунная система, чем у нас», — цитирует Трампа американская газета. Большинство медицинских экспертов, однако, не поддерживают эту теорию.

Facebook удалил видео примерно через пять часов после публикации, сообщив, что этот пост нарушает специальную политику компании в отношении дезинформации о коронавирусе. В статье отмечается, что такие действия не указывают на изменения в политике Facebook по защите свободы слова. Глава компании Марк Цукерберг заявил, что платформа не является арбитром истины, а в интересах общественности увидеть, что публикуют политические лидеры, — даже если это ложь от таких политиков, как Трамп. Такая позиция вызвала резкую критику со стороны сотрудников, рекламодателей и правозащитников, которые не хотят давать президенту возможность распространять дезинформацию о голосовании по почте и настаивают на удалении комментариев и угроз по поводу протестов Black Lives Matter.

Другие социальные сети со своей стороны усилили контроль за соблюдением правил в отношении высказываний президента. Так, в среду Twitter заблокировал аккаунт президентского штаба из-за видеозаписи, содержащей ложную информацию о коронавирусе. По словам представителей компании, это обычная процедура в подобной ситуации. Поздно вечером видео удалили, и аккаунт кампании Трампа возобновил публикацию постов, пишет The New York Times.