Шведы довольны успехами своей стратегии в борьбе с коронавирусом

06.08.2020, 12:10, Новости дня

В Швеции число ежедневно выявляемых заражений сокращается с конца июня, а дневной показатель смертности от коронавируса стабильно снижается ещё с конца апреля. В Стокгольме заявляют, что граждане поддерживают стратегию властей, направленную на выработку «популяционного иммунитета». Однако по числу смертей в расчёте на душу населения небольшая Швеция опережает даже США, передаёт Euronews.

Власти Швеции удовлетворены тем, как в стране развивается ситуация с коронавирусом. С конца июня число ежесуточных новых случаев стремительно падает.

Швеция выбрала свою стратегию, рассчитывая на достижение «популяционного иммунитета». Ограничительные меры в стране были, но далеко не такие жёсткие, как в соседних странах Европы. Граждане, как заявляют в Стокгольме, поддерживают такие действия властей.

МОРГАН ОЛОФССОН, Агентство гражданской обороны Швеции: Наши регулярные опросы на тему коронавируса показывают, что более половины шведов выражают «стабильное», «сильное» и «очень сильное» доверие агентствам и властям, которые борются с пандемией. Другой показатель — шесть из десяти граждан считают, что предпринятые в Швеции меры хорошо сбалансированы.

Критики шведской системы указывают на высокую смертность. Число ежедневных фатальных исходов стабильно снижается ещё с середины апреля, по абсолютным числам страна находится в третьей десятке. Но по числу смертей на душу населения небольшая Швеция оказывается на восьмом месте, опережая, например, США и Францию.

Дата выхода в эфир 05 августа 2020 года.