 

Мощной хакерской атаке подверглись онлайн-сервисы компании Canon

06.08.2020, 12:09, Разное

Хакеры подвергли атаке ресурсы японской компании Canon. Как сообщают источники, взломанными оказались все фирменные онлайн-сервисы производителя.
Из-за атаки хакеров многие данные, хранящиеся на сервисах корпорации, оказались похищенными. На данный момент известно, что неустановленные злоумышленники выдвинули требование об уплате им определенной суммы денег. Под «прицел» IT-преступников попали порядка двадцати сайтов на территории Соединенных Штатов. К ним относятся как корпоративные ресурсы производителя фото- и видеоаппаратуры, так и внутренние фирменные платформы, приложения и почтовые сервисы.

Всего злоумышленники смогли украсть около 10 терабайт информации, в том числе, и личные данные конфиденциального характера. Стоит отметить, что первые сообщения об атаке хакеров на ресурсы Canon зафиксировали еще в конце июня. Тогда неизвестные лица взломали облачные сервисы корпорации, из-за чего в течение нескольких дней они не работали.

Сейчас в Canon пытаются найти выход из сложившейся ситуации. В совершении атак подозревают членов хакерской группировки Maze, ранее создавшей вирус-вымогатель Maze Ransomware. Однако представители структуры, на которых, как сообщают СМИ, вышли журналисты, отрицают свою причастность к взломам ресурсов японской корпорации.





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