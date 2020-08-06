Россия сообщила о перехвате американских военных самолетов над Черным морем

06.08.2020, 12:06, Новости дня

Россия заявила, что ее истребитель перехватил два наблюдательных американских самолета в Черном море, что стало новым сближением в воздухе между силами США, НАТО и России.

Представители военных сообщили ТАСС в среду, что самолет Су-27 встретил американские самолеты в международных водах Черного моря.

«Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», – заявило министерство обороны.

Представители США и НАТО пока не прокомментировали инцидент, но гражданские сайты радиолокационного сопровождения показали, что американские самолеты в среду находились в районе Черного моря, недалеко от украинского Крыма.