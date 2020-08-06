Байден не поедет на съезд демократов в Милуоки

06.08.2020, 12:06, Новости дня

Бывший вице-президент США Джо Байден решил не ехать в Милуоки, штат Висконсин, на съезд Демократической партии, опасаясь «ухудшения» ситуации с пандемией коронавируса, сообщили организаторы съезда.

Партия сообщила, что никто из планируемых спикеров не приедет в Милуоки. «чтобы предотвратить риски для здоровья принимающего сообщества, групп, занимающихся подготовкой съезда, сотрудников безопасности, партнеров на уровне местных общин, СМИ и других».

В обычных условиях на четырехдневный съезд, который начинается 17 августа, собралось бы 50 тысяч делегатов, работников и представителей СМИ.

Значительная часть съезда теперь пройдет в виртуальном формате, вероятно, из нескольких городов.