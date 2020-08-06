 

Мнение: Первоапрельская Украина (2018)

06.08.2020, 12:05, Разное

Пришел как-то Порошенко в Раду трезвый. Идет по коридору и не поймёт ничего. Никто не скачет, не орёт козлом, дурные рожи ему не корчит, ходят все эдак даже пристойно. Сунулся Порошенко в зал, а там Турчинов сидит, ему улыбается. Без рогов, без хвоста и даже шерсть из-под галстука не торчит.

 – Ты чего без рогов-то?

 Перестал улыбаться Турчинов, да как заорёт:

 – Ты, Петька, лучше за своей женой следи, а меня нечего хаять!

 Выскочил из зала, да дверьми так хряпнул, что люстра как-то даже угрожающе задребезжала.

 “К чему он жену приплёл?” – недоумевает Порошенко.

 Сел в президиум, смотрит в зал, а там чудеса, да и только!

 Все сидят, как вроде люди нормальные, лица всё постные, на него смотрят, видно ждут чего-то. Никто не хрюкнет, не заблеет, непристойность не покажет. Чудно! И тут его осенило! Да это видно проверка какая-то, может из самого Госдепа припёрлась. Даже дух перехватило у Порошенко. А как узнать? Кивнул он Ляшко, уж этот гад всегда всё знает! Тот подбегает, в лицо заглядывает.

 – Ты чего, свиное рыло, не сказал, что проверка у нас из Госдепа? Почему не предупредил? А?!

 – Окстись, Петр Алексееич! Чё у нас проверять-то?! В этой стране красть-то уже нечего! Не приедут более.

 – Ну-ну, – хмурится Порошенко, хозяйский норов показывает. – А где эта, как её, с грудями, которую я героиней сделал? Глянуть бы, а то на ваши кислые рожи невмоготу уже смотреть.

 – Тю, так ты ж её на днях в тюрьму упёк!

 “Что за дела? Я, такую бабу, и в тюрьму?!” Кряхтит Порошенко, а крыть нечем.

 – Ты вот, Петюня, не на тех смотришь, я тебе так скажу. – Ляшко как-то загадочно улыбается. – Ах, не в грудях счастье! – И эдак пальцем по плечу, да по плечу поглаживает.

 Порошенко даже перекрестился:

 – Изыди, педерастическая твоя рожа, а то следом за героиней пойдешь!

 Ляшко потух лицом и тихо отвалил.

 Сидит Порошенко, смотрит на подобострастные улыбочки и так тоскно и гадливо ему стало. “В буфет сходить, что-ли?” Таки сходил. Возвращается, а зал уж расцвел: хвостатые, рогастые, да копытастые под самый потолок сигают, на табло такие многоэтажные непристойности пишут, что обзавидуешься!

 “А жизнь-то налаживается!” – подумал Порошенко, да как буцнёт под первый попавшийся зад:

  – С первым апреля, черти!

Сергей Аникин

01.04.18

Источник: Теория элит





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