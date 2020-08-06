 

Российский владелец взорвавшейся в Бейруте селитры обратился в консульство на Кипре

06.08.2020, 11:53, Новости дня

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого в 2014 году конфисковали судно и, предположительно, взорвавшийся в Бейруте груз селитры, 5 августа обращался в российское консульство на Кипре, сообщил дипломатический источник.

«Был звонок в консульство», – сказал источник РИА «Новости», отказавшись раскрыть содержание разговора.

Греческие СМИ утверждают, что в рамках расследования причин взрыва в порту Бейрута службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся груз селитры, кипрская полиция в свою очередь не располагает информацией о розыске россиянина.

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки людей числятся пропавшими без вести.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как плавучая бомба разрушила экономику Ливана. 





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