Люди с высоким интеллектом выделяются рядом особенностей

06.08.2020, 11:53, Разное

Британские исследователи выяснили, что люди с высоким интеллектом обладают рядом характерных особенностей. Связан этот феномен с функционированием высшей нервной системы, проявляющимся в быстром мышлении, комплексных рассуждениях и понимании сути некоторых вещей.

Так, у людей с высоким интеллектом не вызывает затруднений постижение сложных вещей, не укладывающихся в плоскость бытовой обыденности. Из-за этого им сложной найти общий язык с другими людьми. Также обладатели высокого интеллекта могут страдать от мизофонии — повышенной чувствительности к неприятным звукам, поскольку их мозг отличается электрической активностью.

По словам сотрудников Университета Ньюкасла, у людей с высоким интеллектом часто наблюдаются нарушения в психике, например, биполярное расстройство. Некоторые исследователи склонны считать, что гениальность является своего рода аномалией развития мозга, поэтому между психическими заболеваниями и одаренностью существует очень тонкая грань. Многие интеллектуалы также часто страдают от одиночества, но оно им не доставляет дискомфорта.