 

Госдеп США представил доклад об “основах российской пропаганды”

06.08.2020, 11:50, Новости дня

Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США представил доклад на 77 страницах под названием “Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды”.

“Экосистема дезинформации и пропаганды России – это набор официальных и прокси-ресурсов, каналов связи и платформ, которые Россия использует, чтобы создать и распространить ложные нарративы”, – говорится в документе.

Авторы доклада описали принципы работы российской пропаганды и средства передачи информации.

По мнению авторов, “экосистема дезинформации” РФ состоит из финансируемых государством глобальных вещаний, официальных правительственных коммуникаций, культивации “подручных ресурсов”, использования социальных сетей и дезинформации в киберпространстве.

В докладе обозначены пять столпов российской пропаганды: официальные правительственные коммуникации, международное вещание, финансируемое государством, развитие прокси-ресурсов, использование социальных сетей в качестве оружия и дезинформация в киберпространстве.

Авторы доклада убеждены, что все “пять столпов” совместно работают для создания мультипликационного эффекта СМИ. При этом Кремль несет прямую ответственность за “культивирование этой тактики и платформ”. “Это часть его программы по использованию информации в качестве оружия”, – говорится в документе.

“Хотя дезинформация России представляет собой угрозу, она не остается незамеченной. Правительство США, правительства наших союзников и партнеров не будут сидеть сложа руки, пока Россия злоупотребляет современными формами коммуникации”, – говорится в документе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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