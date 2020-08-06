Украина поможет Ливану, чем сможет – Кулеба

06.08.2020, 11:50, Новости дня

Украина готова предоставить помощь Ливану, пострадавшему от взрыва в столице Бейруте. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 6 августа на брифинге, который транслировал Facebook МИД.

“Вчера Украина выразила готовность оказать гуманитарную помощь Ливану. Мы проинформировали об этом ливанскую сторону, получили запрос от Ливана, что именно им сейчас больше всего нужно. И сейчас Министерство иностранных дел непосредственно координирует внутри украинской системы власти этот вопрос с целью оказания гуманитарной помощи нашим ливанским партнерам”, – сказал дипломат.

Кулеба заявил, что “Украина чем сможет, тем поможет”.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали по меньшей мере 135 человек, еще около 5 тыс. раненых и десятки пропавших без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.

Судно Rhosus принадлежит российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. В 2014 году оно транспортировало аммиачную селитру в одну из африканских стран, но из-за долгов груз был конфискован в Бейруте.