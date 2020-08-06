В вагоноремонтном депо в Иванове прогремел взрыв

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06.08.2020, 11:50, Новости дня

Один человек погиб при взрыве цистерны в вагоноремонтном депо в Иванове.Еще один сотрудник получил ожоги и сейчас находится в больнице.

ЧП произошло около 9 часов утра 6 августа на улице Короткова, когда рабочие занимались ремонтом цистерны из-под нефтепродуктов. По предварительным данным, во время сварки произошел взрыв скопившихся паров.

Мужчина 1977 года рождения скончался на месте, его 30-летний напарник был госпитализирован с ожогами первой и второй степени.





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