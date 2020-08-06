Пермская прокуратура заинтересовалась школьными “нормативами” на прически и макияж

06.08.2020, 11:50, Новости дня

Сотрудники прокуратуры Еловского района провели проверки в местных школах. В ходе надзорных мероприятий они установили, что в 6-ти образовательных учреждениях ввели требования не только к школьной форме учеников, но и к стрижкам, прическам, макияжу, маникюру. Таким образом руководство школ превысило свои полномочия.

По результатам проверки, установлены нарушения федерального закона "Об образовании" в части положения о школьной форме. Руководству образовательных учреждений рекомендовано пересмотреть критерии внешнего вида школьников и ослабить требования к прическам и наличию украшений, информирует ГТРК "Пермь", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1".

Напомним, в начале 2018-го учебного года в Перми разгорелся скандал после того, как ученицу 10 класса гимназии отстранили от занятий из-за прически: девочка покрасила волосы в розовый цвет. В школе учителя не оценили ее обновленный имидж. В декабре Департамент образования Перми отменил запрет не только на ограничения по цвету волос, но и на другие меры в отношении школьников, которые по мнению ведомства, ущемляли права подростков и ограничивали свободу мысли.

Годом позже активно обсуждался скандал со стрижкой ученика красноярской школы. Следственный комитет по краю проводил проверку после конфликта учителей и ученика из-за его прически. Позже Минобразования Красноярского края, сообщает РИА Новости, направило предостережение школе в Сосновоборске, а министр образования региона Светлана Маковская извинилась перед родителями школьника.