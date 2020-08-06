“Одноклассники” запустили платформу для ведения бизнеса в соцсети

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06.08.2020, 11:50, Новости дня

В "Одноклассниках" появился "Кабинет бизнеса" — единая точка входа для управления контентом, продвижения и привлечения новых клиентов.

Новая платформа создана для предпринимателей и SMM-специалистов, создающих профессиональный контент в ОК. Она поможет упростить работу со всем набором возможностей соцсети.

Она также станет дополнительной точкой входа и для рекламного кабинета ОК, работающего на базе myTarget.

Теперь бизнес получит быстрый доступ ко всем инструментам с одной страницы: доступ к группам, сообщениям, видеозвонкам, трансляциям и рекламному кабинету.

Кроме того, стала доступна оперативная статистика за последнюю неделю.

В "Кабинете бизнеса" легко разобраться и профессионалам, и начинающим. Он оптимизирован для быстрой работы с инструментами соцсети.

"Кабинет бизнеса" доступен на всех платформах. Войти в него можно из меню личного профиля.





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