 

Лукашенко ответил на «нытье, писки и крики» о судьбе задержанных россиян

06.08.2020, 11:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных в республике россиян исходя из законов и «человечности».

По словам Лукашенко, вокруг этой темы многие активно высказывают озабоченность. «Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора», – сообщил он.

«Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», – добавил он, передает БелТА.

Ранее Лукашенко заявил, что генеральным прокурорам Белоруссии, РФ и Украины нужно собраться и вместе во всем разобраться. «Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет», – сказал он.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. 

Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами. Белоруссия уже передала Украине список задержанных, при этом Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений. Кроме того, он поручил пригласить в республику генпрокуроров РФ и Украины в связи с задержанием под Минском более 30 россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.  





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