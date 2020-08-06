 

Пермякова из “Интернов” показала подросшую красавицу-дочь

06.08.2020, 11:43, Разное

Знаменитость и ее восьмилетняя наследница уехали на время в
Пермский край. Светлана Пермякова родилась и выросла в административном центре
региона. На днях звезда сериала “Интерны” и ее дочь купались в водах реки
Сылвы.

По словам Пермяковой, отдых от шумной Москвы пошел ей на
пользу. “Обновляешься, сил набираешься! Воздух такой, что хоть ложкой ешь!” –
написала звезда в личном микроблоге.

А накануне актриса из сериала “Интерны” показала подписчикам
свежий снимок восьмилетней Варвары. В кадре девочка позирует с котенком.

“Какое чудное фото! Пусть растут и будут счастливы!”, “Варя – копия Светланы”, “Уже большая барышня”, “Копия мамы”, “Как быстро растет дочура”, –
прокомментировали снимок пользователи.

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Публикация от Светлана Пермякова (@s_permyakova) 5 Авг 2020 в 12:36 PDT

Напомним, что Светлана Пермякова состояла в незарегистрированных отношениях с Максимом
Скрябиным. Возлюбленный был помощником, а впоследствии директором знаменитости.
Максим на 20 лет младше Светланы, но разница в возрасте не мешала паре.

Пермякова
и Скрябин стали родителями в июле 2012 года. Спустя время влюбленные расстались,
но продолжили общаться на дружеской ноте ради ребенка.





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