Пермякова из “Интернов” показала подросшую красавицу-дочь

06.08.2020, 11:43, Разное

Знаменитость и ее восьмилетняя наследница уехали на время в

Пермский край. Светлана Пермякова родилась и выросла в административном центре

региона. На днях звезда сериала “Интерны” и ее дочь купались в водах реки

Сылвы.

По словам Пермяковой, отдых от шумной Москвы пошел ей на

пользу. “Обновляешься, сил набираешься! Воздух такой, что хоть ложкой ешь!” –

написала звезда в личном микроблоге.

А накануне актриса из сериала “Интерны” показала подписчикам

свежий снимок восьмилетней Варвары. В кадре девочка позирует с котенком.

“Какое чудное фото! Пусть растут и будут счастливы!”, “Варя – копия Светланы”, “Уже большая барышня”, “Копия мамы”, “Как быстро растет дочура”, –

прокомментировали снимок пользователи.

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Публикация от Светлана Пермякова (@s_permyakova) 5 Авг 2020 в 12:36 PDT

Напомним, что Светлана Пермякова состояла в незарегистрированных отношениях с Максимом

Скрябиным. Возлюбленный был помощником, а впоследствии директором знаменитости.

Максим на 20 лет младше Светланы, но разница в возрасте не мешала паре.

Пермякова

и Скрябин стали родителями в июле 2012 года. Спустя время влюбленные расстались,

но продолжили общаться на дружеской ноте ради ребенка.