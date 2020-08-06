Мнение: Бесконечно рад, что могу доложить

06.08.2020, 11:31, Разное

Через 12 лет после этого открытого письма Сталину, Михаил Ботвинник стал первый советским чемпионом мира, которым с небольшими перерывами оставался до 1963 года, заложив попутно основы того, что назовут "советской шахматной школой", плодами которой отечественные (да и отчасти зарубежные шахматы), пользуются до сих пор. Доминация отечественных шахматистов начавшаяся при Ботвиннике в 1948-м году завершилась лишь при Крамнике в "нулевых". Так что в случае с Ботвинником, лозунг "догнать и перегнать" был воплощен в полной мере, а наша страна в шахматном мире стояла многие десятилетия на недосягаемой высоте.

Разумеется, не обошлось и без той заботы, которая оказывалась руководством страны в деле завоевания мировой шахматной короны, а вопрос о так и не состоявшемся матче Ботвинника с Алехиным (англичане и американцы за дисквалификацию Алехина, так как то играл в турнирах на территории оккупированной нацистами Европы и якобы вынужденно подписался под парой антисемитских статей) решался Сталиным, которому Ботвинник писал лично. В итоге, тот матч не состоялся, а уже в матч-турнире 1948 года он уверенно победил советских и зарубежных претендентов, став 6-м чемпионом мира.

Как позднее писал в своих мемуарах сам "патриарх" (как шахматисты позднее называли Ботвинника):

«В жизни мне повезло. Как правило, мои личные интересы совпадали с интересами общественными – в этом, вероятно, и заключается подлинное счастье.

И я не был одинок — в борьбе за общественные интересы у меня была поддержка. Но не всем, с кем я общался, так же повезло, как и мне. У некоторых личные интересы расходились с общественными, и эти люди мешали мне работать. Тогда и возникали конфликты»

Его мемуары в четырех томах просто отличные. Начиная от чисто шахматной ценности (мне они отчасти помогли пройти путь от первого разряда до мастера FIDE) и заканчивая аналитическими заметками (не только о шахматах) и воспоминаниями о людях, с которыми он встречался (в шахматном мире он лично знал всех чемпионов. начиная Ласкера (который стал им еще в XIX веке) и заканчивая Каспаровым. Очень интересная жизнь, где нашлось место и товарищу Сталину. Что мне более прочего импонировало в этих книгах, это как наглядно он демонстрирует крайне необычный и нешаблонный стиль своего мышления.

PS1.Безусловно стоит отметить и заметку редакции журнала "Шахматы в СССР".

PS2. Картинка вот отсюда http://chess-news.ru/node/27241