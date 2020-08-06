Ливан заявил о неспособности самостоятельно справиться с последствиями взрыва

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06.08.2020, 11:30, Новости дня

Ливан не сможет самостоятельно справиться с последствиями взрыва в Бейруте, решением является сотрудничество с МВФ, сообщил министр экономики страны Рауль Неме.

Неме заявил, что «Ливан не имеет финансовых возможностей, чтобы справиться с последствиями взрыва», поэтому страна обращается за международной помощью, «единственным решением станет сотрудничество с МВФ», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News Arabia.

По его словам, в порту Бейрута полностью повреждены терминалы для хранения зерна.

«Нам нужно время, чтобы оценить ущерб от взрыва», – добавил он.

Напомним, во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города.

По последним данным, погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки людей числятся пропавшими без вести.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как плавучая бомба разрушила экономику Ливана.





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