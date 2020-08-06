Huawei возглавила в России рейтинг лучших производителей смартфонов

06.08.2020, 11:30, Разное

Эксперты рынка мобильных технологий составили рейтинг лучших производителей, представленных на рынке России. Возглавила список самых популярных брендов компания Huawei.

Согласно данным аналитиков компании Canalys, во втором квартале текущего года на территории Российской Федерации наибольшим спросом пользовались девайсы китайских производителей. Между тем смартфоны Apple не смогли попасть даже в тройку лучших. Возглавила рейтинг корпорация Huawei с 30-процентной долей рынка в стране. Показатели годового прироста при этом у марки составил 8%.

На втором месте оказалась Xiaomi, сумевшая занять за указанный период 24% рынка в России. При этом ее годовой прирост составил 40%. Закрывает ТОП-3 южнокорейская Samsung с 22% на национальном рынке. Однако в годовом приросте у данного бренда, в отличие от конкурентов, наблюдается потеря порядка 43%.

Смартфоны американской Apple попали на четвертую строчку рейтинга с 12-процентным ростом за год и долей на рынке в 11%. Самый большой рост за год отмечается у компании Vivo, 497%, однако малая часть на российском рынке (только 2%) не позволила компании подняться выше пятого места. Стоит отметить, что лидерство Huawei смогла получить благодаря правильной маркетинговой стратегии. После санкций США китайский производитель правильно переориентировался на поставки продукции в другие страны, в том числе и в Россию.