 

Цеков: За фабрикацию антироссийских вбросов СМИ нужно закрывать

06.08.2020, 11:23, Разное

Российский сенатор отметил, что прозападные СМИ активно продвигают антироссийскую повестку на территории РФ, часто не гнушаясь использовать самые грязные методы. В том числе, фабрикуя откровенно лживые материалы и фейковые расследования, целью которых является попытка очернить “неугодных” Западу людей.

Выяснилось, что за подобными лживыми публикациями стоят не просто либеральные журналисты, но и зарубежные спецслужбы. Цеков уверен, что подобным СМИ нет места на территории РФ – к ним должны применяться самые жесткие наказания, вплоть до полного закрытия.

“Они должны нести самое жесткое наказание за ложную информацию, которую фабрикуют. Если это продолжается от публикации к публикации, то после предупреждения, которое им будет сделано, они должны понести административное наказание, а за системное распространение лжи они должны закрываться. Подобные СМИ надо выводить на чистую воду – то есть говорить всю правду о тех методах работы, которыми они пользуются”, – заявил российский сенатор в интервью изданию Pravda.ru.

Отметим, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о ярком представителе СМИ, о которых говорил Цеков: Центр “Досье” беглого олигарха Михаила Ходорковского. Грязные методы работы “центра” разоблачил журналист ФАН, полгода проработавший там под прикрытием.

Источник подтвердил, что сотрудники Центра “Досье” публикуют фейки, опираясь на поддержку западных спецслужб. Кроме того, благодаря расследованию ФАН выяснилось, что по запросу сотрудникам предоставляют доступы к аккаунтам в соцсетях “неугодных” россиян, в результате чего в их руках оказывается личная переписка в Facebook или WhatsApp.





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