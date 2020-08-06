 

Мнение: Сговорились?

06.08.2020, 11:20, Разное

Посольство России в США на своей странице в американском Facebook дало решительный отпор проискам Госдепа США, опубликовавшим опубликовал доклад о методах российской пропаганды за рубежом.

Госдеп назвал пять столпов российской пропаганды:

– официальные правительственные коммуникации (Кремль, МИД, официальные правительственные аккаунты в соцсетях);
– международное вещание, финансируемое государством (государственные СМИ, нацеленные на отечественную и зарубежную аудиторию и международные социокультурные институты);
– развитие прокси-ресурсов (языковые центры, распространение нарративной информации);
– использование социальных сетей в качестве оружия;
– дезинформация в киберпространстве.
Отсюда

Посольство России ответило в стилистике  самдурак:

«Доходит до абсурда. Один пример: в "официальные правительственные коммуникации" внешнеполитическое ведомство США записало Владимира Жириновского и частную радиостанцию Govoritmoskva (как бы к этому отнесся Сергей Доренко?). Если это вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик» (отсюда).


У меня сложилось впечатление, что госдеп и посольство России в США сговорились подыграть друг другу, чтобы выбить побольше денег на пропаганду и контрпропоганду… Или мне это только показалось?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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