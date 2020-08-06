Эксперты рассказали, кому нельзя есть дыню

06.08.2020, 11:17, Разное

Специалисты сообщили, что дыня считается тяжелым продуктом, потому употреблять ее можно не всем людям. Бахчевая культура противопоказана беременным женщинам и кормящим матерям.

Дыня считается популярным продуктом среди покупателей, но ее не стоит есть людям, которые имеют сахарный диабет и язвенную болезнь. Стоит отказаться от продукта кормящим мамам и беременным женщинам, так как иногда даже у здоровых людей дыня может вызвать расстройство желудка. Также бахчевую культуру нельзя сочетать с холодной водой, молоком, кефиром и спиртными напитками.

Чтобы получить от продукта питательные вещества, лучше всего есть дыню между приемами пищи, так она хорошо усваиватся. Специалисты напоминают, что пользу приносят только фрукты, в которых не имеется химикатов. Дыня хорошо впитывает токсические вещества и металлы, поэтому лучше всего отказаться от покупок на трассе, так как самые вредные вещества собираются возле корки в мякоти.

В хорошей дыне нет пятен, вмятин, она имеет сухую плодоножку и мягкое крепление цветка, а на вид плод должен выглядеть спелым. При хлопке рукой зрелая дыня должна издавать глухой звук.