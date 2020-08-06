Основателю первой школы борьбы в Сибири вручили медаль Героя Труда России

06.08.2020, 11:16, Новости дня

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло вручил медаль Героя Труда заслуженному тренеру СССР, РФ и Грузии, основателю красноярской Академии борьбы Дмитрию Миндиашвили за особые заслуги перед государством.

В июне медаль Героя Труда Дмитрию Миндиашвили должен был вручить президент РФ Владимир Путин. Однако приехать в Москву на торжественную церемонию тренер не смог. Теперь медаль Миндиашвили, который проходит плановое лечение в больнице, вручил полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

«По поручению президента я вручаю вам эту награду. Вы воспитали десятки выдающихся спортсменов, которые стали достойными сынами Отечества. Спасибо вам за ваш труд», – сказал Меняйло, слова которого приводятся на официальном портале Красноярского края.

Миндиашвили стал первым Героем Труда РФ в Красноярском крае. С присвоением высокой государственной награды тренера поздравил и губернатор края Александр Усс. «От всей души поздравляю вас с получением столь высокой награды не только как великого тренера и знаменитого красноярца, но и как родного и очень близкого человека. Огромное человеческое спасибо за вашу работу, за вашу твердую жизненную позицию», – сказал Усс.

С именем Дмитрия Миндиашвили связана почти вся история основания, становления и развития вольной борьбы в Красноярском крае. В 1973 году им была создана первая в Сибири и на Дальнем Востоке красноярская школа высшего спортивного мастерства по видам борьбы, которая в 2008 году была реорганизована в Академию борьбы имени Миндиашвили.

«Я всегда брал на себя не только спортивную судьбу моих учеников. Я всегда был для них семьей, наставником, другом. Я воспитывал в них личности. Для меня это было самое главное. Спасибо всем моим ученикам, их родным за то, что всегда были и остаются рядом. Уверен, что наша школа еще прогремит на весь мир своими спортивными успехами», – сказал тренер.

Дмитрий Миндиашвили воспитал целую плеяду выдающихся борцов, среди которых двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, олимпийский чемпион Сагид Муртазалиев, призеры Олимпийских игр Сергей Карамчаков и Адам Барахоев, двукратные чемпионы мира Виктор Алексеев и Виктор Лебедев и другие.