Мнение: Почему в СССР не любили обеспеченных людей

06.08.2020, 11:15, Разное

Дополнительный заработок при социализме обычно связан с хищничеством. Каждому гражданину положен только относительно скромный паёк, поэтому «излишества» предприимчивым людям приходится добывать или с нарушением закона, или за счёт грабежа своих же товарищей.

Вот небольшая видеозарисовка от 1968 года, «Знакомый рубль»:

https://www.youtube.com/watch?v=kuwrzMnOVaE

Тут у нас два жулика, фотограф и парикмахер. С одной стороны, они поступают некрасиво, вымогают деньги у клиентов. С другой стороны, государство само подталкивает их к двум стратегиям поведения:

А. Расслабься, халтурь, делай тяп-ляп, всё равно получишь зарплату.

Б. Вымогай деньги, чтобы заработать больше.

При капитализме оба этих варианта проигрышные: ни халтурить, ни вымогать деньги у клиентов нельзя, так как они в этом случае нерадивого сотрудника просто уволят. Чтобы заработать больше денег, фотографу или парикмахеру достаточно… лучше работать. Одни парикмахеры в Петербурге берут 200 рублей за стрижку, другие 2000 рублей. Разница — в уровне мастерства.

Вот ещё одна видеозарисовка советских времён, «Престижная профессия»:

https://www.youtube.com/watch?v=_ovz6UZ5bSE

Слово «инженер» в позднем СССР было синонимом слова «неудачник», так как инженеры, будучи в массе своей культурными и образованными людьми, зарабатывали до неприличия мало. Если до 1917 года типичный инженер был весьма обеспеченным человеком, и Владимир Ленин даже предлагал раскулачивать эту инженерную буржуазию, то в советское время заработки инженеров постепенно снизились до уровня гордой бедности.

Обратите внимание, как инженер в видео пытается повысить свои доходы: он намерен отобрать ставку у местной уборщицы. Снова получается ситуация «выигрыш-проигрыш», повышение доходов для одного означает понижение доходов для другого. Пирог один на всех, и потому никто не может откусить побольше, иначе как впившись зубами в долю товарища.

Вот ещё примеры дополнительного заработка в СССР:

https://zen.yandex.ru/media/id/5d7a3734c05c7100ad8cedf6/tenevoi-biznes-sfery-uslug-v-sssr-5e83214eb6ea591e73e4d9e0

Как видите, на карикатурах сплошное ворьё и жульё. Распределительная система допускает ровно один официальный способ подняться на социальном лифте — делать карьеру в огромной корпорации, год за годом добиваясь расположения начальства. Мы помним, к чему это привело: в позднем СССР всю власть постепенно получили престарелые бюрократы и их родственники, в то время как талантливая молодёжь не видела для себя никаких легальных перспектив.

При капитализме ситуация иная: вместо одного пирога на всех у каждого есть его личный небольшой пирог. Можно повысить своё благосостояние сотней способов, и все они будут честными. К примеру, сейчас нет никаких проблем получить дополнительное образование и сменить профессию на более перспективную или более денежную. Можно начать работать лучше и устроиться туда, где будут готовы за это платить. Можно открыть собственный бизнес и заниматься вообще чем угодно: хоть производством памперсов, которые в СССР отсутствовали как класс.

Если в СССР мы все были сотрудниками одной огромной корпорации, то сейчас в России действуют миллионы независимых организаций, так что мы можем или присоединиться к любой из них, или создать свою собственную.

Теперь я готов ответить на вопрос из заглавия поста. В СССР не любили обеспеченных людей, так как порядочному человеку получить дополнительных доход было тогда весьма непросто. В современной России большая часть ненужных ограничений снята, поэтому никто не мешает даже взрослому амбициозному человеку переучиться, например, на лётчика или на программиста. Разумеется, это не значит, что в России можно начать с нуля и стать нефтяным магнатом, однако на хлеб с маслом и икоркой в 2020 году заработать уже вполне реально каждому.

Кстати, американцы иногда хвастаются, что у них больше разной бесплатной помощи людям, больше волонтёрских и благотворительных организаций. Это несправедливо. У нас прошло всего лишь 30 лет с заката советской власти. Понятно, что мы ещё не успели породить такого количества горизонтальных связей, такого количества сообществ, как в США и в прочих «развитых капстранах».