Личное: Куры вымирают!

06.08.2020, 11:14, Разное

Люди не любят слышать две вещи:

1) Что-то неприятное

2) Правду

А если вдруг неприятна правда? Ну, тогда понеслось говно по трубам, и все орут, что Лена Миро подлая дрянь.



Фото: Соцсети

Внимательно смотрим на иллюстрацию — что вы видите? Я вижу людей, которым нет места в наступившей реальности.

Когда с полгода назад я написала, что бухгалтерам скоро наступит каюк, профильные бухгалтерские издания меня прокляли.

Как за что? Смотрим пункт 1 (сказала неприятное) и пункт 2 (сказала правду).

Мой прогноз о том, что скоро вся бухгалтерия перейдёт сервисам конвейерной бухгалтерии, уже сбылся — вот, что об этом пишет газета Ведомости:

«Компании и предприятия, с одной стороны, стремятся максимально сократить расходы на ведение бухгалтерского учета, а с другой – эффективно разобраться с субсидиями, налоговыми льготами и другими мерами поддержки бизнеса, предложенными правительством».

Сервис аутсорсинга бухгалтерии «Мако» начинает экспансию в регионы, рассказал «Ведомостям» его основатель Владимир Зинин. По его словам, осенью офисы компании, до сих пор работавшей только в Москве и Петербурге, появятся в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре и Волгограде. Ведомости.

Большой бухгалтерский бог разгневался на своих адептов, которые вместо работы всем отделом пьют чай и наедают жопы.

Серьёзная аналитика подтверждает, что отдел из полдюжины отупевших от безмятежной жизни тёток нормальному владельцу предприятия больше НЕ нужен.

Эпидемия коронавируса, конечно, тоже сказалась: нужно сокращать расходы, а не кормить толстые задницы! Сегодня такая привычка — слишком дорогое удовольствие.

Я уже рассказывала про МАКО.

Основатель и владелец этой компании — Владимир Зинин — первым в России придумал конвейерную бухгалтерию. Он разделил все учётные процессы на мельчайшие операции по аналогии с производством бургеров на кухне Макдональдса.

В МАКО работает команда крутых спецов, которые разбираются не только в стандартной бухгалтерии, типа сдачи «нулевых» отчётов и составления платёжек, но и в сложных нестандартных бухгалтерских задачах: разблокировке счетов, кризисном управлении, в «общении» с госорганами и т. д.

Придя в МАКО, даже самый микроскопический бизнес за весьма скромную плату в 5-7 тысяч рублей в месяц получает мощную бухгалтерскую поддержку, по уровню профессионализма сравнимую с бухгалтерией крупнейших корпораций.

Структура МАКО действительно похожа на структуру бухгалтерии крупного предприятия. Есть отделы персонального обслуживания, первичной документации, труда и заработной платы, расчетно-кассового обслуживания, налогового учёта, контроля и методологии. Выходит, что даже на индивидуального предпринимателя с минимальными оборотами работает бухгалтерия, как у завода-гиганта!

Рядовые операции выполняются быстро, точно и без риска, что бухгалтер уволится-запьёт-забьёт или просто не соображает. При этом особо сложные проблемы решают очень дорогие профессионалы самого высокого уровня: кризис-менеджеры от бухгалтерии, и даже Владимир Зинин лично. Они находят реально нестандартные решения самых сложных проблем.

И всё это, напомню, за 5-7 тысяч рублей в месяц. За полное, всеобъемлющее сопровождение компании. Где вы ещё такое найдёте?

В кризис такое решение реально стало мега востребованным — конечно, все хотят сэкономить по 500 тысяч рублей в год (а то и больше)! Потому неудивительно, что бизнес Зинина сейчас растет как на дрожжах.

После снятия режима самоизоляции спрос на услуги МАКО вырос в 1,5 раза! Поэтому сейчас МАКО серьезно расширяет региональное присутствие.

Как это бывает в жизни?

Вот ситуация, о которой Зинин рассказывал в подробном интервью Дмитрию Юрьевичу Пучкову (Гоблину) — ссылку дам ниже.

Клиент заменил целый отдел любительниц чайка-кофейка с печенюшками на конвейерную бухгалтерию. Там, на минуточку, работало семь человек! На каждого приходилось издержек по 70’000 рублей, а с учётом стоимости содержания рабочего места — все 90 тысяч, или 630’000 рублей ежемесячно.

МАКО взял на себя все функции бухгалтерии завода за 220’000 рублей в месяц. Итого экономия — 410’000 рублей каждый месяц или почти пять миллионов рублей в год!

Но и это ещё не всё!

Специалисты МАКО предложили совершенно иной подход к расчёту налога на прибыль. Они не просто нашли способ снижения налогового бремени, но и буквально выбили его у налоговой.

В итоге сэкономили ещё более кругленькую сумму — несколько десятков миллионов рублей.

А ещё есть другой пример, уже малого бизнеса. Конвейер Зинина помог двух тёткам-владелицам салона красоты разблокировать банковский счёт от санкций налоговой.

Повторюсь, что даже такие сложные проблемы решаются в рамках обычных стандартных пакетов обслуживания стоимостью 5-7 тыс. рублей в месяц.

Почитать конкретно эти интересные истории работы первого в России бухгалтерского конвейера МАКО, а заодно ещё и посмотреть интервью Гоблина с Зининым можно тут.

Так что если вы — собственник или управляющий бизнеса и до сих пор тянете на себе неэффективную бухгалтерию, срочно решите эту проблему: если вы ведёте деятельность в Москве или в Санкт-Петербурге.

Сейчас, чтобы выжить, нужно начинать думать, как эффективнее решать свои задачи!

Чувствуете, как изменилась жизнь в связи с пандемией? Стало меньше свободных средств? Получается экономить и тратить меньше?